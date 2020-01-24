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Dünya

Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor

Türk Kızılay, Afrika'daki ilk bölgesel ofisini Senegal'in başkenti Dakar'da açıyor.

Alaattin Doğru   | 24.01.2020
Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor

Dakar

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Kızılhaçı ile iş birliği anlaşması imzalayacaklarını bildirdi.

Kınık, "Bu anlaşmayla Senegal ve Sahel bölgesindeki diğer ülkeleri de kapsayacak bir Türk Kızılay insani misyonu açmaya karar verdik. Bu delegasyonumuz hem Senegal'e hem de Sahel dediğimiz bölgenin tamamına hitap edecek." diye konuştu.

Misyonun öncelikle Senegal'deki ulusal derneğin güçlendirilmesi, kapasitelerinin artırılmasına odaklanacağını vurgulayan Kınık, "Bölgede sık sık yaşanan kuraklık, açlık krizi, çatışma gibi nedenlerden kaynaklanan göç meselelerinde, bölgedeki ulusal derneklere destek olmayı ve kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınık, biri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, diğeri Dakar'da eşzamanlı iki bölgesel ofis açtıklarını, bu misyonların Doğu Afrika ve Sahraaltı Batı Afrika'yı kapsayacağını dile getirdi.

Kızılay'ın Afrika'da Sudan, Güney Sudan ve Somali'de ülke ofisleri bulunduğuna dikkati çeken Kınık, yakın zamanda Kafkaslarda da Orta Asya'ya yönelik bölgesel ofis açacakları bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı'ndan Türk Kızılayına destek

Kınık'ı makamında kabul eden Senegal İçişleri Bakanı M. Aly Ngouille Ndiaye, Türkiye ile Senegal arasında kuvvetli ilişkiler bulunduğunu, ülkesindeki Türk girişimcileri desteklediklerini dile getirdi.

Bölgede, zaman zaman ciddi kuraklık, açlık ve göç krizleri yaşandığını hatırlatan Ndiaye, Kızılay'ın bu krizlerin aşılmasındaki rolünün farkında olduklarını belirtti.

Ndiaye, "Türk Kızılaya her türlü anlamda destek olacağız. Bölgede insani yardım konusunda ciddi bir ihtiyaç var." dedi.

Türk Kızılay, 2019'da dünya genelinde 71 ve Afrika'da 24 ülkede faaliyet gösterdi.

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