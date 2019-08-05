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Dünya

Türk Keneşi Macaristan'da ofis açacak

Macaristan'da, Türk Konseyi tanıtım ofisinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının taslağına son halinin verildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.08.2019
Türk Keneşi Macaristan'da ofis açacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev

Ankara

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Üye Ülkelerinin Dışişleri Bakan Yardımcıları, İstanbul'da bir araya geldi.

Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in başkanlığındaki toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Aybek Omokeev ile konseyin gözlemci ülkesi Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer katıldı.

Taraflar, Konseyin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak 7'nci zirvesinin hazırlıkları ile Nahçıvan Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Amreyev, "Toplantıda, Macaristan'da Türk Konseyi tanıtım ofisinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının taslağına son halini verdik. Ekimde Bakü'de düzenlenecek 7. Türk Konseyi Zirvesi çerçevesindeki etkinlik ve programlara ilişkin de detaylı bilgilere erişildi. Buna ek, Kazakistan'ın teklif ettiği Türk iş birliği örgütlerinin yapısal reformlarını da ele aldık." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da temsilcilik ofisi açılması sürecine de değinen Amreyev, henüz üye olmayan Türkmenistan ve Özbekistan'la düzenlenecek "müstakbel ortak faaliyetlere" de değindi.

Macaristan'da ofis açılması yönünde son hali verilen mutabakat zaptı, gelecek günlerde Dışişleri Bakanlarının onayına sunulacak.

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