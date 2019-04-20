2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu başladı
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen foruma, 30 ülkeden 150 delege katılıyor.
Almatı
Kazakistan'ın Almatı kentinde "Manevi Yenilenme, Geleneksel Sporun Geliştirilmesi" temalı 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu başladı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Samruk Kazına Ulusal Refah Vakfının katkılarıyla düzenlenen forumun açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Kazakistan Kültür ve Turizm Bakanı Aristanbek Muhamediuli'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan Kültür ve Turizm Bakanı Muhamediuli, törende yaptığı konuşmada, geleneksel sporları ve kültürel değerleri canlandırmanın önemini vurguladı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ise geleneksel sporların, gelenek, görenek, halklar arası diplomasi gibi önemli yönleri içerdiğini söyledi.
Forum çerçevesinde dokuz taş kumalak oyunu, aşık atma gibi geleneksel spor çeşitlerinden örnekler gösterildi ve çocuğun beşiğe yatırılması töreni gerçekleştirildi. Forumda Kazakistan'ın milli yemekleri ikram edildi ve geleneksel müzik aletleri tanıtıldı.
Beş panelden oluşan ve 30 ülkeden 150 delegenin katıldığı forumda, dünyada geleneksel sporların geliştirilmesi, 2020'de Türkiye'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenleme yöntemlerinin iyileştirilmesi ve etnosporun güncel konuları ele alınıyor.
2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu, yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.