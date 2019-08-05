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Dünya

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir'le Keşmir'i görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le Keşmir'le ilgili gelişmeleri ele aldı.

Behlül Çetinkaya   | 05.08.2019
Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir'le Keşmir'i görüştü

İslamabad

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han, Mahathir'i telefonla arayarak Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Mahathir'e, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayarak Keşmir'le ilgili tasarruflarda bulunduğunu ileten Han, Hindistan'ın attığı adımların hem Keşmir'de hem de bölgede barışa zarar verdiğini belirtti. 

Mahathir de gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek Han ile eylülde düzenlenecek BM Genel Kurulunda görüşmek istediğini aktardı.

Hindistan'da hükümet, gün içerisinde, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sunmuştu.

Pakistan ise Hindistan'ın bu kararının BMGK kararlarına aykırı olduğunu belirterek kararı kınamış ve karşılık vermekten çekinmeyeceğini duyurmuştu.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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