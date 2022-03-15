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Dünya

Türk heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığına ziyaret

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti.

Dilara Zengin Okay   | 15.03.2022
Türk heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığına ziyaret Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Washington'daki temaslarına başladı.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ABD Dışişleri Bakanlığına ziyarette bulundu.

Söz konusu ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanlarından İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.

Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ikili ilişkiler ve ticari diplomasi konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

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