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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Davit Kachkachishvili   | 16.03.2022
Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Kiev

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu.

Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.


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