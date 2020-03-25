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Dünya

Turizm sektöründeki 75 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara, “Önümüzdeki birkaç gün içinde acil bir önlem alınmazsa, seyahat ve turizm sektörü bir çöküşle karşı karşıya kalacak.” dedi.

Bahattin Gönültaş   | 25.03.2020
Turizm sektöründeki 75 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında Fotoğraf: Marco Bello/AA

Berlin

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkisini artırmasından sonra sektörde küresel iş kaybı tahminini iki hafta içince yüzde 50 artırarak 50 milyondan 75 milyona yükseltti.

WTTC'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert ekonomik etkisini artırması yüzünden seyahat ve turizm sektöründe her gün bir milyon işin kaybedildiği belirtildi.

Söz konusu salgının sert ekonomik etkisinin hissedilmesinden dolayı konseyin seyahat ve turizm sektöründeki küresel olarak iş kaybı tahminini iki hafta içince yüzde 50 artırarak 50 milyondan 75 milyona yükselttiğine yer verilen açıklamada, küresel GSYH'deki kaybın 2,1 trilyon dolara çıkabileceği vurgulandı.

Konseyin son araştırmasına göre, Çin'de 26 milyon işin risk altında olduğu ve ülkenin 490 milyar dolarlık GSYH kaybı ile karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin seyahat ve turizm sektöründe ise 6,4 milyon işin risk altında olduğu, bunun da birliğin GSYH’sinde 413 milyar dolarlık bir kayba yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria Guevara, küresel seyahat ve turizm sektöründe şu anda risk altındaki işlerin sayısının 75 milyon ile şaşırtıcı bir seviyede olduğunu belirterek, “Bu, dünyada milyonlarca ailede çok derin endişelere neden olmaktadır.” ifadesini kullandı.

Guevara, "Önümüzdeki birkaç gün içinde acil bir önlem alınmazsa, seyahat ve turizm sektörü, bir çöküşle karşı karşıya kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel seyahat ve turizm sektöründeki sıkıntıların domino etkisiyle tüm tedarik zincirlerine, çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine dokunarak büyük iş kayıplarına neden olacağı konusunda uyarılarda bulunan Guevara, hükümetlere sektöre destek çağrısı yaptı.

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