Tunus ve Lübnan'da koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Lübnan'da virüse yakalananların sayısı ise 333'e çıktı.
Tunus
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Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 56 yaşında bir erkeğin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkedeki toplam can kaybı 4'e yükseldi.
Sokağa çıkma yasağı ve ülke çapında genel karantina uygulamasıyla koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran Tunus’ta, vaka sayısı da 114 olarak açıklandı.
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Lübnan
Lübnan'da ise son son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son verilerle ülke genelinde Kovid-19 salgınına yakalananların sayısının 333'e çıktığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığından ruhsat almayan bazı laboratuvarlarda yapılan testlerden de sonuçları pozitif çıkan kişi sayısının 50'ye ulaştığı, bu vakaların takibinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.