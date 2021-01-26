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Dünya

Tunus'ta ordu birlikleri Sbitla beldesindeki protestolar nedeniyle sokaklarda konuşlandı

Tunus ordu birliklerinin, ülkenin batısındaki Kasrin vilayetine bağlı Sbitla beldesinde bir göstericinin ölmesi üzerine çıkan olaylarda kamu ve özel mülkiyete ait binaların korunması için belli noktalarda konuşlandığı belirtildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Makram Ghareeb   | 26.01.2021
Tunus'ta ordu birlikleri Sbitla beldesindeki protestolar nedeniyle sokaklarda konuşlandı

Tunus

Gelişmelere tanık olan bölge sakinlerinin AA muhabirine aktardığına göre, geçen hafta kentteki gösteriler sırasında başından yaralanan Heykel el-Raşidi adlı bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından öfkeli gençler olayı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Olayları yatıştırmak isteyen güvenlik güçleriyle kentteki ana yolları trafiğe kapatıp lastik yakan protestocular arasında sert çatışmalar çıktı.

Sbitla Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalışan öfkeli protestoculara karşı emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz kullanırken, her iki taraf arasında taşlı sopalı arbede ve koşturmaca yaşandı.

Kamu ve özel mülkiyete ait binaların korunması için ordu birliklerinin konuşlandırıldığı bölgede, protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginliğin devam ettiği, henüz sükunetin sağlanmadığı aktarıldı.

Tunus'un başkenti ve bazı vilayetlerde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının başladığı gece saatlerinde bir süredir protestolar düzenleniyor.

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