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Dünya

Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi Senatoya resmen iletildi.

Hakan Çopur   | 26.01.2021
Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi

Washington

Demokratların 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın azlini isteyen ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen madde, sembolik bir törenle Senato yetkililerine teslim edildi.

Söz konusu resmi belge, Senatodaki yargılama sürecinde savcı görevi görecek olan 9 Temsilciler Meclisi üyesi tarafından ilgili yetkililere elden verildi.

Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.

Senatodaki yargılama takvimi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Schumer'in açıkladığı takvime göre, Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtilmişti. Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirmişti.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

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