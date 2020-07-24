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Dünya

Tunus'ta Nahda Hareketi parti dışından iki kişiyi başbakanlığa aday gösterdi

Tunus'ta Nahda Hareketi, Hıyam et-Turki ve Muhammed bin Fadıl'ın başbakanlık için aday gösterildiğini duyurdu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Hamdi Yıldız   | 24.07.2020
Tunus'ta Nahda Hareketi parti dışından iki kişiyi başbakanlığa aday gösterdi

Tunus

Tunus'ta Nahda Hareketinin, parti dışından iki kişiyi başbakan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Himeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke siyasetinin tanıdığı Hıyam et-Turki ve Muhammed bin Fadıl'ın başbakanlık için aday gösterildiğini ve Cumhurbaşkanı Kays Said'e isimlerinin sunulduğunu söyledi.

Himeyri, söz konusu isimlerin seçilme gerekçelerinin ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve mali şartlara dayandığını, konunun uzmanı kişilere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Turki, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi eski lider kadrolarında yer aldı. Fadıl ise 2016-2017 dönemindeki Yusuf eş-Şahid hükümetinde Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevinde bulundu.

Başbakan İlyas el-Fahfah'ın 15 Temmuz'da görevinden istifa etmesinin ardından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Said, siyasi partilere başbakan adaylarını belirlemeleri çağrısı yapmıştı.

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