Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu.
Abuja
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 104 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 408 bin 52'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu. Vaka sayısı ise 13 bin 104 artışla 408 bin 52'ye çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 236 bin 260'ı iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 632 bin 106 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.