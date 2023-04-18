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Dünya

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Ala Hammoudi, Hamdi Yıldız  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunisia

Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.

Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı" bildirildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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