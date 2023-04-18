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Dünya

Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak için görüşmeleri artırmayı planladıklarını bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor

Delhi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov ile Delhi'de düzenlenen Hindistan-Rusya İş Diyaloğu programına katıldı.

Jaishankar programda yaptığı konuşmada, Rusya'nın kaynakları ve teknoloji tamamlayıcılığının, Hindistan'ın büyümesine güçlü bir katkı sağlayabileceğini belirtti.

Avrasya Ekonomik Komisyonu ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını söyleyen Jaishankar, Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan görüşmelerin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Jaishankar, serbest ticaret anlaşmasının, ticari ilişkilere gerçek bir fark getireceğini kaydetti.

"Hedef yılı olan 2025'ten önce Rusya ile 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefini aştık." diye konuşan Jaishankar, ikili ticaretin Nisan 2022 - Şubat 2023 döneminde 45 milyar dolar civarında olduğunu ve büyümeye devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Avrasya Ekonomik Komisyonuyla Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak için görüşmeleri artırmayı planladığını belirtti.

Rusya ve Hindistan'ın yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına yönelik anlaşma imzalaması konusunun da işe yaradığını kaydeden Manturov, Rus ve Hint iş insanlarının, yatırımın güvenliğini garantileyen ticaret tercihleri ve mekanizmalarını talep edeceğini ifade etti.

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