Tunus'ta Kovid-19 aşılama işlemi başladı
Tunus'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.
Tunus
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Rusya'ya ait Sputnik V aşısından 30 bin dozun 10 Mart Çarşamba günü ülkeye ulaşmasıyla birlikte başkentteki Kubbetul Menze Sahra Hastanesi çalışanları aşılandı.
54 yaşındaki hemşire Mehraziye el-Hemami, aşı olmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda Sağlık Bakanlığının tercihine güvendiğini söyledi.
Hemami, aşılamaya sağlık personelinden başlanmasının beyaz ordunun çabalarının onaylandığının göstergesi olduğunu savunarak, Kovid-19'la mücadelede çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.
Diğer bir sağlık görevlisi Amine Abdunnur da Tunusluları Sağlık Bakanlığına güvenmeye ve aşı olmaya davet etti.
Tunus, 500 bin doz Sputnik V aşısı alınması konusunda Rusya ile anlaşmış, 30 bin dozluk ilk parti çarşamba günü ülkeye ulaşmıştı.
Ülkeye Sputnik V aşısının dışında gelecek hafta 137 bin doz AstraZeneca, 94 bin doz Biontec-Pfizer aşısının ulaşması bekleniyor.
Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana 8 bin 329 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 240 bin 617 kişi enfekte oldu, 206 bin 863 kişi de iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.