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Dünya

Tunus'ta Kovid-19 aşılama işlemi başladı

Tunus'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.

Yosra Ouanes,Muhammed Semiz   | 13.03.2021
Tunus'ta Kovid-19 aşılama işlemi başladı Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'ya ait Sputnik V aşısından 30 bin dozun 10 Mart Çarşamba günü ülkeye ulaşmasıyla birlikte başkentteki Kubbetul Menze Sahra Hastanesi çalışanları aşılandı.

54 yaşındaki hemşire Mehraziye el-Hemami, aşı olmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda Sağlık Bakanlığının tercihine güvendiğini söyledi.

Tunus'ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Tunus'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rusya'dan alınan "Sputnik V" aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Başkent Tunus'taki El Menzah Spor Sarayı'nda kurulan sahra hastanesinde, sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Hemami, aşılamaya sağlık personelinden başlanmasının beyaz ordunun çabalarının onaylandığının göstergesi olduğunu savunarak, Kovid-19'la mücadelede çaba sarf etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Diğer bir sağlık görevlisi Amine Abdunnur da Tunusluları Sağlık Bakanlığına güvenmeye ve aşı olmaya davet etti.

Tunus, 500 bin doz Sputnik V aşısı alınması konusunda Rusya ile anlaşmış, 30 bin dozluk ilk parti çarşamba günü ülkeye ulaşmıştı.

Ülkeye Sputnik V aşısının dışında gelecek hafta 137 bin doz AstraZeneca, 94 bin doz Biontec-Pfizer aşısının ulaşması bekleniyor.

Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana 8 bin 329 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 240 bin 617 kişi enfekte oldu, 206 bin 863 kişi de iyileşti.

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