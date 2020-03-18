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Dünya, Koronavirüs

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 18.03.2020
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bugünden başlamak üzere yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, askeri kuvvetler ile iç güvenlik birimlerinin de yasağın uygulanması için devriye gezeceğini kaydetti.

Hayatın en geç 2 hafta içinde normal seyrine döneceğini söyleyen Said, salgından korunmanın bilinçli olmaktan geçtiğini vurguladı.

Salgınla mücadele için vatandaşları maaşlarının yarısını ya da daha fazlasını bağışlamaya davet eden Said, kendisinin de bağışta bulunan ilk kişi olacağını bildirdi.

Tunus'ta son olarak 24 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

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