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Dünya

Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Tunus güvenlik güçlerinin gece yaşanan darbeden sonra Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenlediği belirtildi.

İdiris Okuduci   | 26.07.2021
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından darbe karşıtları ve destekçileri başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Fotoğraf: Nacer Talel/AA

İstanbul

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.

Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.



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