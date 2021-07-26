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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Ruslan Rehimov   | 26.07.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Reşat Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

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