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Dünya

Tunus'ta genel seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

Tunus'ta katılımın düşük seyrettiği parlamento seçiminde oy verme işlemi sona erdi.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 06.10.2019
Tunus'ta genel seçiminde oy verme işlemi tamamlandı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Başkent Tunus'taki seçmenler, El Manar İlkokulu'nda oy kullandı. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )


Tunus'ta katılımın düşük seyrettiği parlamento seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Tunus, 217 sandalyeli parlamentosundaki temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gitti.

Katılımın düşük seyrettiği seçimlerde, Yüksek Seçim Komisyonu, yerel saatle 14.30'da yurt içindeki katılımın yüzde 23,49, yurt dışında yüzde 12 olduğunu paylaştı.

Tunus'ta parlamento seçimi

Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken, Tunuslular, 217 milletvekilini belirlemek için 27'si yurt içinde, 6'sı da yurt dışında 33 seçim bölgesinde oy kullandı.

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 binden fazla aday yarıştı. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü genel seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'de bitti.

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