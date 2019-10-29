Euro
6.37
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,488.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet Bayramı kabul töreni
logo
Dünya

Tunus'ta Dışişleri ve Savunma Bakanları görevden alındı

Tunus'ta Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi görevden alındı.

Adil Essabiti,Ali Semerci   | 29.10.2019
Tunus'ta Dışişleri ve Savunma Bakanları görevden alındı

Tunus

Tunus'ta Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi görevden alındı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cihinavi, Savunma Bakanı Zubeydi ve Devlet Ekonomi Diplomasisi Sekreteri (Bakan Yardımcısı) Hatem el-Fercani'nin görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Cihinavi'nin yerine vekaleten Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Sabri Baştopçu'nun, Zubeydi'nin yerine de yine vekaleten Adalet Bakanı Kerim el-Cemusi'nin atandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında bakanların görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen hafta parlamentoda yemin ederek görevine başlamıştı. Tunus'ta "savunma, dışişleri ve ulusal güvenlik" meseleleri cumhurbaşkanının yetki alanında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Tunus'ta Dışişleri ve Savunma Bakanları görevden alındı

Tunus'ta Dışişleri ve Savunma Bakanları görevden alındı

Nahda liderliğindeki koalisyon arayışında Tunus'u bekleyen senaryolar

Tunus'un anayasa hukukçusu Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti
'Tunus Arap Baharı'nın ikinci aşaması için umut olacak'

'Tunus Arap Baharı'nın ikinci aşaması için umut olacak'
Nahda Hareketi başbakanlığa içinden birini aday çıkarma niyetinde

Nahda Hareketi başbakanlığa içinden birini aday çıkarma niyetinde