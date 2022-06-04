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Dünya

Tunus'ta Anayasa referandumuna karşı düzenlenen protesto polis engeline takıldı

Tunus polisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla 25 Temmuz'da yapılması planlanan Anayasa referandumuna tepki amacıyla başkentte düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Yosra Ouanes, Gülşen Topçu   | 04.06.2022
Tunus'ta Anayasa referandumuna karşı düzenlenen protesto polis engeline takıldı Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus

Cumhuriyetçi Parti, Demokratik Akım, Tekettül Partisi, İşçi Partisi ve Kutup Partisi'nin çağrısıyla bir araya gelen onlarca kişi, "Özgürlük, özgürlük, polis devleti bitti", "Korku yok, hükümdar halk" gibi sloganlar atarak, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu binasına yürümek istedi.

Polis, demir bariyerler kurarak ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak göstericilerin binaya ulaşmasına engel oldu.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami gösteride yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu binası önünde gösteri düzenlemek istediklerini, bu kurulun tek hedefinin referandum sonuçlarında sahtecilik yapmak olduğunu savundu.

"Said'in izlediği yol, tüm kurumları ve özgürlükleri işlevsiz bırakma ve kendisini Tunus'un yeni diktatörü yapma amacını taşıyor." diyen Hemmami, polisin kendilerine saldırdığını bunun da rejimin çirkin yüzünü gösterdiğini ifade etti.

Tekettül Partisi yetkililerinden Halil ez-Zaviye ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteri barışçıl olmasına rağmen polisin şiddetine maruz kaldıklarını ve Yüksek Seçim Kurulu binasına gitmelerine izin verilmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

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