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Dünya

Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 04.06.2022
Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Ano Glifada semtinde çıkan yangın, çevre semtlere de sıçradı. Bazı bölgelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için özel ekip görevlendirildi.

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle zor şartlarda devam ediyor.




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