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Dünya

Tunus'ta 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzeyd vilayetinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Hamdi Yıldız  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Tunus'ta 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Tunus

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.45'te merkez üssü Meknasi ilçesinin doğusu olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Açıklamada, depremin derinliği ve kayıplara neden olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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