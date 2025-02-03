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Dünya

NATO'nun yeni savunma harcamaları hedefi bu yıl belirlenecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefinin bu yıl yeniden belirleneceğini ve yeni oranın yüzde 2'den "önemli ölçüde" yüksek olacağını söyledi.

Melike Pala  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
NATO'nun yeni savunma harcamaları hedefi bu yıl belirlenecek

Ankara

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi.

AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısına davet edilen Rutte, girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rutte, NATO'nun üye ülkelerin GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefinin bu yıl yeniden belirleneceğini belirtti.

Yeni taahhüdün mevcut olandan "önemli ölçüde” yüksek olacağını vurgulayan Rutte, "Şu anda her bir müttefik için bulunduğumuz nokta ile olmamız gereken nokta arasındaki boşlukları değerlendiriyoruz ve buna dayanarak kabiliyet hedefini belirleyeceğiz. Hem buna hem de arzu edilen orana dayanarak harcama taahhüdüne karar vereceğiz. Bu, yüzde 2'den önemli ölçüde yüksek olacaktır." diye konuştu.

Rutte, toplantıda liderlerle Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını ele alacaklarını aktararak, "Savunma harcamalarımızı ve üretimimizi artırmalıyız." dedi.

NATO'nun, "yüzde 2 hedefi" halihazırda 23 AB üyesi tarafından yerine getirilse de birçok ülke bu standardı karşılayamıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor.

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