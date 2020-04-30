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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya

Tunus Sağlık Bakanı: Kovid-19'un ilk dalgasını kontrol altına aldık

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, "Salgının ilk dalgasını kontrol altına aldık, sayılardaki gerileme bunu göstermektedir. Ancak bu durum ikinci dalgayı gözardı ettiğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Yosra Ouanes,Halime Afra Aksoy   | 30.04.2020
Tunus Sağlık Bakanı: Kovid-19'un ilk dalgasını kontrol altına aldık Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azalmaya başladığı ülkede salgındaki ilk dalganın kontrol altına alındığını söyledi.

Mekki, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede pazartesi günü başlayacak, kısıtlamaları hafifleştirilmiş karantina stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan gerilemeye dikkati çeken Mekki, "Salgının ilk dalgasını kontrol altına aldık, sayılardaki gerileme bunu göstermektedir. Ancak bu durum ikinci dalgayı gözardı ettiğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Öncelikli hedeflerinin halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Mekki, kısıtlamaları hafifleştirilmiş karantina sürecine geçiliyor olmasının önceliklerin değiştiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Mekki ayrıca bu bağlamdaki uygulamaların başarısının ancak halkın kurallara uymasıyla sağlanabileceğine işaret ederek, Tunusluların bu konudaki farkındalıklarına güvendiğini dile getirdi.

Tunus makamları, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan karantinanın ardından 4 Mayıs'tan itibaren aşamalı şekilde normal hayata geçişi öngören yeni bir strateji uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede 5 yeni vaka

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 980'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısının ise 294'e yükseldiği aktarıldı.

Salgın kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, halka salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı

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