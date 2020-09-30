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Dünya

Tunus ile ABD askeri iş birliği için 'yol haritası' imzaladı

Tunus ile ABD, askeri iş birliği için 10 yıllık bir "yol haritası" imzaladı.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Hacer Başer   | 30.09.2020
Tunus ile ABD askeri iş birliği için 'yol haritası' imzaladı

Tunus

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Bertaci, görüşmede, ABD'nin Tunus için çok iyi bir ortak olduğunu, iki ülke arasında güçlü, tarihi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin karşılıklı güven ortamında güçlenip büyümesini umudunu dile getiren Bertaci, Tunus'taki ABD Büyükelçiliğinin bu iş birliğini, iki ülkenin çıkarına olacak şekilde geliştirme çabalarından da övgüyle söz etti.

Bertaci, ABD'nin sınır güvenliği alanında verdiği desteğin de çok önemli olduğunu ifade etti.

ABD'li Bakan Esper ise, ülkesinin Tunus'un yanında durmaya devam edeceğini, sınır güvenliği, terörle mücadele ve ortak tatbikatlar konusunda Tunus'un askeri kurumlarını her daim desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Esper, ABD'nin bölgedeki tehditlere karşı teknik yardım, ekipman ve teçhizat sağlama konusundaki sözlerine bağlı olduğunu ifade etti.

Görüşme sonunda 10 yıllık sürede askeri iş birliği için ortak bir "yol haritası" imzalandı. Bu yol haritasıyla, Tunus Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmanın, güvenlik tehditleri ve zorluklarıyla yüzleşme konusunda yetenekleri geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.

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