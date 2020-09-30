Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Paris
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 956'ya ulaştı.
Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e yükseldiği ülkede, 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye yükseldi.
Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.