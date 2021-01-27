Euro
8.94
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.11
Altın
1,850.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 83, Fas'ta 15, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7 ve Cezayir'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Ali Semerci   | 27.01.2021
Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 83 kişinin daha öldüğü, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 255 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 370'e, vaka sayısının 200 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 148 bin 995'e ulaştığı bildirildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 867 kişinin enfekte olduğu, 1351 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kayıplarının 8 bin 187'ye, vaka sayısının 467 bin 493'e, iyileşenlerin sayısının ise 444 bin 823'e yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 601 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 890 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ölü sayısının 805'e, vaka sayısının 285 bin 147'ye, iyileşen hasta sayısının ise 259 bin 194'e çıktığı bilgisi verildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin vefat ettiği, 243 yeni vaka tespit edildiği, 193 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Ülkede toplam can kaybının 2 bin 871, vaka sayısının 106 bin 97, iyileşenlerin sayısının ise 72 bin 396 olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Japonya Başbakanı Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tunus'un Kasrin ilinde polisle göstericiler arasında olaylar çıktı

Tunus'un Kasrin ilinde polisle göstericiler arasında olaylar çıktı
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor