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Dünya

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale telefonda görüştü.

Gülşen Topçu   | 02.07.2020
Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

İstanbul

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale ile görüşmesinde Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaptı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ray ve Seyyale bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunuslu Bakan Ray görüşmede, ülkesinin, Libya'daki meşru hükümeti ve krizin siyasi yollarla çözülmesini desteklediğini ifade etti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirmişti.

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