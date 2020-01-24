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Dünya, Libya

Tunus Cumhurbaşkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı 'Libya krizini' görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya krizini görüştü.

Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti,Hacer Başer   | 24.01.2020
Tunus Cumhurbaşkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı 'Libya krizini' görüştü

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ı kabul etti.

Libya krizinin ele alındığı görüşmede Said, krize yeni bir yaklaşımla çözüm bulunması konusunda Tunus'un aktif bir rolü olması gerektiğini vurguladı.

Yabancı müdahale olmadan Libyalılar arasında ve Libyalıların eliyle gerçekleşecek bir çözümden yana olduklarını ifade eden Said, gerçek ve sürdürülebilir çözümün bu olduğunu, yabancı müdahalenin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Said, Tunus-Almanya ilişkilerinin derinliğinin, sadece ikili iş birliği düzeyinde değil, tutumları koordine edebilecek ve başta Libya krizi olmak üzere ortak öneme sahip meselelere ilişkin fikir alışverişi yapabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Tunus'un Almanya için önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Berlin Konferansı'na Tunus'u uygun zamanda davet etmedikleri için üzüntülerini dile getiren Maas, Almanya'nın başta söz konusu konferanstan çıkan sonuçların uygulanması olmak üzere Libya meselesiyle alakalı muhtemel girişimlere Tunus'un dahil edilmesi taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Maas ayrıca Tunus'un bu sürecin bir parçası olduğunu ve vereceği desteğin, sürecin başarılı olması için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Cezayir'de bugün düzenlenen "Libya'ya Komşu Ülkeler Konferansı'na" katıldıktan sonra Tunus'a gelmişti.

Tunus, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurmuştu.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son verme ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

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