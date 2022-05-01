Dolar
14.86
Euro
15.66
Altın
1,897.24
ETH/USDT
2,805.10
BTC/USDT
38,268.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus: 25 Temmuz'daki referandum ülkenin yeni anayasasını belirleyecek

Tunus Cumhurbaşkanlığı, 25 Temmuz'da yapılacak referandumun ülkenin yeni anayasasını belirleyeceğini bildirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 01.05.2022
Tunus: 25 Temmuz'daki referandum ülkenin yeni anayasasını belirleyecek

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda Tunus Üniversitesi anayasa hukuku profesörleri Sadık Belıyd ve Muhammed Salih bin İsa ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkede yeni bir cumhuriyet tesisi için halk iradesini gerçekleştirme yolları ve hukuki durumun ele alındığı belirtildi.

Bunun yanı sıra hazırlanacak ve 25 Temmuz'da referandumla onaylanacak yeni anayasayla ilgili tüm konuların masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, referandumun ülkenin yeni anayasasını belirleyeceğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da referandum yapılacağını, herkesin siyasi rejim hakkındaki görüşünü belirteceğini duyurmuştu.

Tunus’ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Benzer haberler

Tunus: 25 Temmuz'daki referandum ülkenin yeni anayasasını belirleyecek

Tunus: 25 Temmuz'daki referandum ülkenin yeni anayasasını belirleyecek

Tunus'ta 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti