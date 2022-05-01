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Dünya

Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Bekir Aydoğan   | 01.05.2022
Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.

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