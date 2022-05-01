Irak'ın Erbil kentine 6 roketle saldırı düzenlendi
Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.