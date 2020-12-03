TSK'den Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimi verildi." bilgisi paylaşıldı.
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As part of the 'Military Training, Cooperation and Consultancy Agreement', Multiple Rocket Launcher Training was provided to the Libyan Armed Forces. https://t.co/hIEBdcNiKP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2020