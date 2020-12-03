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Dünya

TSK'den Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 03.12.2020
TSK'den Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi desteği

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Libya ordusuna çok namlulu roketatar eğitimi verdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimi verildi." bilgisi paylaşıldı.

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