Euro
9.47
Dolar
7.78
BIST 100
1,332.15
Altın
1,841.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleniyor.
logo
Dünya

Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye vilayetinde güvenlik güçleri, maaşlarının gecikmesini protesto eden göstericilere müdahale etti.

Halime Afra Aksoy   | 03.12.2020
Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

As Sulaymaniyah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre maaşlarının gecikmesini protesto eden yüzlerce kişi Süleymaniye'deki Es-Saray Meydanı'nda bir araya geldi. 

Çevik kuvvet güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından göstericiler, meydanı çevreleyen sokak ve caddelere dağıldı.

Süleymaniye Polis Teşkilatından Subay Şivan Tahsin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevik kuvvetin, güvenlik güçlerinin desteğiyle meydanın eylem alanına dönüşmesini ve kentteki yaşam akışını aksatmasını engellemek için göstericileri dağıttığını belirtti.

Tahsin, güvenlik güçlerinin eylemcilerin bir daha toplanmasını engellemek için Saray Meydanı'nda ve şehir merkezi bölgesinde yoğun şekilde konuşlandığını kaydetti.

IKBY hükümetinin, bugünden itibaren geciken maaşların ödeneceğine ilişkin dün açıklama yapmasına rağmen gösteriler devam ediyor.

IKBY hükümetinin, petrol varlığının yönetimi, gelirlerinin dağıtımı ve sınır geçişlerinin gelirleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Bağdat merkezi hükümetinin nisan ayında ödemeleri durdurmasından bu yana memurlara maaşlarının ödenmesinde zorlandığı ifade ediliyor.

Maaşlardaki kesintinin, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesiyle eş zamanlı gerçekleşmesi bölgedeki mali krizi şiddetlendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çin'de yetersiz ve hatalı testlerin Kovid-19 salgınının fark edilmesini önlediği iddiası
Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek
İsrail vatandaşı Filistinli doktorlar Kovid-19 salgınıyla mücadele için Gazze'de
Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi

Benzer haberler

Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Süleymaniye'de güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti

Tüm silahlı grupların Sincar'ı terk ettiği iddia edildi

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası

Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan bir an önce temizlenmesini bekliyoruz

Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan bir an önce temizlenmesini bekliyoruz
IKBY Hükümet Sözcüsü, PKK'yı bölgeden çıkaracak Sincar Anlaşması'na bağlı olduklarını yineledi

IKBY Hükümet Sözcüsü, PKK'yı bölgeden çıkaracak Sincar Anlaşması'na bağlı olduklarını yineledi
Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu

Bağdat, güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu