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Dünya, Koronavirüs

Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı

ABD Başkanı Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların Kovid-19 salgınına karşı korunması için bir Başkanlık bildirisi imzaladı.

Dildar Baykan   | 01.05.2020
Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korunması için bir Başkanlık bildirisi imzaladı.

Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurdu.

Başkanlık bildirisi kapsamında, ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

Bildiriyle bakımevlerindeki bilgi paylaşımına ilişkin de yeni düzenlemeler getirilirken, yönetimlerden yaşlılara ve yakınlarına yeni tip koronavirüs vakalarının bildirilmesi şart olacak.

Ayrıca, bakımevlerinin güvenliği ve kalitesinin sağlanması için bir koronavirüs komisyonu da kurulacak.

ABD'de yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de yaşlı bakımevlerinde ölümlerin çoğalması son dönemde ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Virüs nedeniyle yaklaşık 62 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, bu ölümlerin yaklaşık 11 bininin yaşlı bakımevlerinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Uzmanlar ise bu ölümlerin nedenini bakımevlerinde yeterli personel olmaması ve yaşlılara yeterince test yapılmamasına bağlıyor.

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