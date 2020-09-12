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Dünya

Trump'tan Rusya soruşturması ekibine suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016'da ABD Başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediği iddialarını araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinin, soruşturulmalarından önce telefonlarının belleklerini sildiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 12.09.2020
Trump'tan Rusya soruşturması ekibine suçlama

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkat: Mueller'in suikast timinin, soruşturulmaları öncesinde telefonlarını yasadışı olarak tamamen silmiş olduklarını tespit ettik. Hepsi de, telefonunu çekiçle parçalayıp, elektronik postalarını silen sahtekar Hillary (Clinton) gibi bu 'kaza' için aynı aptalca bahaneyi gösteriyor". ifadesini kullandı. 

Yaşananların, Mueller ekibinin kurulup soruşturmanın başlatılmasının yanlış olduğunu gösterdiğini savunan Trump, "(Rusya soruşturması) Hiçbir zemini yoktu. Tamamen gayrimeşru bir cadı avıydı ve bunun için ağır bedel ödemeleri gerekir. Amerika'ya yapılan bu sahtekarlık çözülmeseydi benim hayatım ne kadar farklı olacaktı." paylaşımında bulundu.

Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Mueller özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Trump'a yönelik soruşturma daha sonra Rusya'nın seçimleri etkileme iddialarından ziyade Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığı" ve "görevi kötüye kullandığı" suçlamaları ile Kongrede azil komitesinde gönderilmişti.

Donald Trump hakkındaki suçlamalar Kongre'de onaylanmış ancak Kongrede Trump'ın görevden azledilmesi süreci başlatılmamıştı.

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