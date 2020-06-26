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Trump'tan 'Obamacare'in iptali için yeni adım

ABD'de Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen, yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortasını sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Emre Aytekin   | 26.06.2020
Trump'tan 'Obamacare'in iptali için yeni adım

Ankara

Başsavcı Noel Francisco, dün gece saatlerinde yaptığı iptal başvurusunda, Kongrenin 2017'de çıkardığı vergi düzenlemesiyle yasada sağlık sigortası yaptırmayanlar için öngörülen para cezalarını kaldırdığını hatırlatarak, zorunluluk ortadan kalktığı için yasanın bütünüyle geçersiz sayılmasını talep etti.

20 milyon ABD vatandaşı sağlık sigortasından yoksun kalabilir

Trump yönetiminin başvurusu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan toplam 487 bin kişinin devletin sağladığı sağlık sigortasına başvurduğunu ortaya koyan raporun yayımlanmasının ardından geldi.

Raporda, "healthcare.gov" internet sitesinden yapılan başvuruların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığı belirtildi.

Yasanın iptali halinde yaklaşık 20 milyon ABD vatandaşı sağlık sigortasından yoksun kalabilir.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, 2010'da kabul edilen yasayla, daha önce Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı programları dahilindeki devlet destekli sağlık yardımları genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, özel sigorta şirketlerinin ise müşterilerini seçerken sosyo-ekonomi durumu, demografik statüsü ve daha önceden kronik rahatsızlığına olup olmadığına bağlı ayrımcı tercihler yapması yasaklanmıştı.

ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 2,5 milyonu aşarken, 125 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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