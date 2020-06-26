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Dünya

Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.06.2020
Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."

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