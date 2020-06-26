Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 6 havan mühimmatı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatının Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.