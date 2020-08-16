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Dünya

Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İran'a silah ambargosunun uzatılmamasına tepki olarak gelecek hafta bu ülkeye yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

Hakan Çopur   | 16.08.2020
Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı Fotoğraf: Yasin Öztürk /AA

Washington

Hafta sonu tatili için gittiği New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK)  cuma günkü "İran'a silah ambargosunun uzatılmaması" kararı için "bunu bekliyorduk" yorumunu yapan Trump, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans toplantısı önerisine katılmayı da şimdilik düşünmediğini sözlerine ekledi.

Cuma günü yapılan oylamada BMGK, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep eden ABD'nin önerisini kabul etmemişti.

Edward Snowden'a affa yeşil ışık

Öte yandan, bir soru üzerine Trump, Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden'ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Trump, "Snowden'a af çıkaracak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var." diye yanıt verdi.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, 2013'ten beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

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