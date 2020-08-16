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Dünya

Beyrut Limanı'nda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolanlardan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 179'a yükseldi.

Mahmut Geldi   | 16.08.2020
Beyrut Limanı'nda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş /AA

Beyrut

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, büyük facianın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hala kayıp durumdaki kişilere ulaşmak amacıyla Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Daha önce 177 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklanan patlamada ölenlerin sayısı böylece 179'a yükseldi.

Patlamada 8 asker öldü, 300'den fazla asker yaralandı

Öte yandan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, söz konusu patlamada 8 askerin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Avn, bazı askeri karargahlarda da hasarın oluştuğunu kaydetti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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