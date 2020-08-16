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Dünya, Libya

Libya'da Hafter kontrolündeki Sebha'da halk kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti.

Mücahit Aydemir   | 16.08.2020
Libya'da Hafter kontrolündeki Sebha'da halk kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti

Trablus

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güney kesimlerinde yer alan Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve gün boyu süren elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartlarına tepki gösterdi.

Protestolara beyaz bayraklarla katılan göstericilerden bazıları kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı.

Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, "yoksulların devrimi" etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi.

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