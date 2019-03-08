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Dünya

Trump'ın kızının projesine bütçeden 100 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 bütçe teklifinde, kızı Ivanka Trump'ın öncülük ettiği küresel kadın fonuna 100 milyon dolar aktarılması öngörülüyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 08.03.2019
Trump'ın kızının projesine bütçeden 100 milyon dolar

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 bütçe teklifinde, kızı Ivanka Trump'ın öncülük ettiği küresel kadın fonuna 100 milyon dolar aktarılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Trump'ın pazartesi günü açıklanması beklenen bütçe teklifine, Ivanka Trump'ın öncülüğündeki Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi'ne 100 milyon dolar aktarılmasının önerildiğini söyledi.

Trump yönetiminin geçen ay başlattığı girişim, gelişmekte olan ülkelerde 50 milyon kadının gelecek 6 yılda ekonomik açıdan ilerleme kaydetmelerine yardım etmeyi amaçlıyor.

Projeye, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve diğer kurumlar destek veriyor.

Beyaz Saray'ın ayrıca Başkan'ın, küresel kadın meselelerinden sorumlu özel yetkili büyükelçilik görevine, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde temsilcilik yapan Kelley Eckels Currie'yi aday göstereceğini açıklaması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde oluşturulan bu makam, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana boştu.

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