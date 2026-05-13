Trump yönetimi, sağlık alanındaki dolandırıcılıkla mücadele için "görev gücü" kurdu ABD yönetimi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlığında, federal sağlık programlarında dolandırıcılıkla mücadele amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, kameralar karşısına geçerek yeni görev gücünün kapsam ve çalışma alanlarını kamuoyuna açıkladı.

Vance, özellikle federal sağlık programlarında ortaya çıkan usulsüzlük ve dolandırıcılıkla mücadele için söz konusu görev gücünü kurduklarını ve çoğunlukla Demokratların yönetimindeki eyaletlerde gündeme gelen dolandırıcılıkları denetleyeceklerini belirtti.

Söz konusu sağlık sigorta ve ödeme işlemlerinin denetlenebilmesi için 6 ay süreyle Medicaid ödemelerini durdurduklarını aktaran ABD Başkan Yardımcısı, bazı programlara yeni kayıtların da askıya alındığını ifade etti.

Vance, Minnesota eyaletinde sağlık alanında ortaya çıkan dolandırıcılık işlemlerinin ardından başlattıkları çalışmaların, yeni görev gücü kapsamında tek bir elden yürütüleceğini vurguladı.

Öz: "Medicare kayıtlarını ülke çapında 6 ay süreyle dondurduk"

Daha sonra söz alan Medicaid ve Medicare Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de sağlık programlarında yolsuzluk yapılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyledi.

Hangi programlarda ne tür tedbirler aldıklarını anlatan Öz, özellikle evde sağlık hizmetleri konusunda ciddi usulsüzlükler yapıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Öz, bazı yeni Medicare kayıtlarını ülke çapında 6 ay süreyle dondurduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan başında yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Vance'in ülkede artık "dolandırıcılıktan" sorumlu olacağını duyurmuştu.

Trump, özellikle California, Illinois, Minnesota, Maine, New York ve diğer birçok eyalette "hırsız demokrat siyasetçilere ve mavi eyaletlere" odaklanılacağını kaydetmişti.