Polonya Cumhurbaşkanı, Ankara'daki zirvenin NATO'nun siyasi birliğini göstereceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Nawrocki, B9 Zirvesi’nin İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’nın yanı sıra Danimarka’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesini güçlü biçimde desteklediklerini dile getirdi.

NATO ülkelerinin güvenliği açısından Rusya’nın en ciddi, uzun vadeli ve doğrudan tehdit olduğunu aktaran Nawrocki, “Kremlin nüfuz alanlarını yeniden kurmayı, NATO’nun bütünlüğünü neredeyse her hafta ya da her ay zayıflatmayı ve bölgemizdeki devletlerin egemenliği ile demokrasisini sarsmayı hedefliyor.” dedi.

Rusya’nın ordusunu yeniden inşa etme ve geliştirme kapasitesini koruduğuna dikkati çeken Nawrocki, “Bunun farkındayız. Özellikle Belarus’ta olmak üzere doğu kanadı sınırı boyunca askeri altyapının genişletilmesini endişeyle izliyoruz.” diye konuştu.

7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne değinen Nawrocki, zirvenin NATO’nun siyasi birliği ve askeri gücünü göstereceğini vurguladı.

Nawrocki, Ankara’daki zirveden güvenlik harcamalarını artırmaya teşvik eden “net bir mesaj” çıkmasını umduğunu ifade etti.

Transatlantik ilişkinin önemine de değinen Nawrocki, zirveye katılan tüm liderlerin “ABD olmadan NATO’nun olmayacağı” konusunda hemfikir olduğunu ve Avrupa ile ABD arasındaki bağların kopmasının Rusya'nın çıkarına olacağını vurguladı.

Nawrocki, bir sonraki B9 Zirvesi’nin Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

