Dünya

Trump yönetimi ilk yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve tekrar geldiği 2025 yılında 100 binden fazla vizeyi iptal ettiği bildirildi.

Mücahit Oktay  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Trump yönetimi ilk yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde vize iptallerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin son yılı olan 2024'e kıyasla 2 katından fazla arttığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi dahil 100 binden fazla vizenin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen vizelerin büyük çoğunluğunun, vizelerinin süresini aşan uzman işçilik ve turistik amaçlı seyahat edenleri kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaklaşık 8 bin öğrenci ve 2 bin 500 uzman işçinin de yasal statülerini kaybedenler arasında olduğu, vizelerini kaybeden öğrenci ve işçilerin çoğunun suça karıştığı ve kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kaldığı detaylarına yer verildi.

Söz konusu uzman işçilerin yaklaşık yüzde 50'sinin alkollü araç kullanma, yüzde 30'unun saldırı, darp veya alıkoyma suçlamaları, kalan yüzde 20'sinin hırsızlık, çocuk istismarı, madde bağımlılığı ve dağıtımı ile dolandırıcılık ve zimmet suçlamaları nedeniyle yasal statülerini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Trump yönetimi, Amerika'yı her zaman ön planda tutmaya, kamu güvenliğine veya ulusal güvenliğe risk oluşturan yabancı uyruklulara karşı ulusumuzu korumaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Vize iptalleri, Trump'ın göreve geldiği ilk gün çıkardığı, yabancı vize incelemelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldi.

Ağustos 2025'te Trump yönetimi, ABD vizesine sahip 55 milyon yabancının tamamının durumunun inceleneceğini duyurmuştu.

