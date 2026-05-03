Ordu, Tokat ve Sivas'ta heyelan meydana geldi

Hayati Akçay, Ekber Türkoğlu
03 Mayıs 2026•Güncelleme: 03 Mayıs 2026
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kumru ilçesinin İslamdağ Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Kumru-Fatsa kara yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ile Fatsa ve Kumru belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat-Sivas
Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 4 mevkisinde, kentte dün akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü.
Bir süre kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
İl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolda önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.