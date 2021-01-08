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Dünya

Trump: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

Dildar Baykan   | 08.01.2021
Trump: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak

Washington DC

Trump, çarşamba günü kendisini destekleyen göstericilerin Kongreyi basmasına gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı. 

Kongreye yönelik baskını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." ifadesini kullandı. 

Trump'tan göstericilere sert tepki 

Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Protestoculara sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

"Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum"

Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum." diye konuştu.

Ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, "Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak." açıklaması yaptı.

Trump, 2020'nin ülke için zor bir dönem olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor." mesajını verdi.

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