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Dünya

Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.

Betül Yürük   | 08.01.2021
Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

New York

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor. 

Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.

Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.

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