Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Euro
6.89
Dolar
6.18
BIST 100
107,309.90
Altın
1,599.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis göçmen konusunu görüştü

ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü.

Dildar Baykan   | 03.03.2020
Trump ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bini geçtiği duyuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

ABD 10 gün içinde Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

ABD 10 gün içinde Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

ABD'de Demokrat Partiden bir aday adayı daha yarıştan çekildi

ABD'de Demokrat Partiden bir aday adayı daha yarıştan çekildi
İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan göçmenlere ilişkin açıklama