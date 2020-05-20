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Dünya, Libya

Trump ve Macron'dan 'Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması' vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini vurguladı.

Dildar Baykan   | 20.05.2020
Trump ve Macron'dan 'Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması' vurgusu

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya'daki gerginliğin bir an önce azaltılması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün hem her iki ülkenin hem de küresel ekonomilerin yeniden faaliyete geçme sürecine ilişkin telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Görüşmede iki liderin, yakın zamanda yapılacak G-7 Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekledikleri değerlendirmesinde bulundukları aktarılan açıklamada, Trump ve Macron'un önemli bölgesel ve ikili konuları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.


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